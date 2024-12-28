建中生揪團麥當勞貼文惹議 雄中校長：智商高的低社會理解

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，網友不滿處理態度抵制，但建中學生特意吃麥當勞po網遭炎上。雄中校長莊福泰表示，貼文者是「智商高的低社會理解」，是只看短文思考結果。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生，事件發生後網友不滿麥當勞處理態度號召抵制，但台北市立建國高級中學學生卻在班級社群媒體帳號刻意貼文「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，並附上多人一起吃麥當勞照片。

貼文引發熱議後，這群學生卻反擊「支持的是被正義蹂躪的無辜分店」、「看到有天自己被出征其實挺爽的」等語。

建中學生貼文在網路爭議越燒越大，甚至有國立台南第一高級中等學校、國立新竹高級中學、高雄市立高雄高級中學學生也在社群媒體貼上吃麥當勞照片跟上，學生爭議舉動也引發民眾兩極評論，批評者認為學生有權不抵制，但不需要調侃嘲諷，支持者則認為不用對不抵制的學生情勒或獵巫。但事發後這些學生貼文多已刪除。

其中，雄中校長莊福泰對支持類似行為的學生發文開罵，針對雄中學生逆風質疑「這就是一種趣味，道理上沒輸」，莊福泰更直接回擊「趣味？把自己的尖酸刻薄和對他人努力的嘲笑當成趣味，很有道理嗎」。

莊福泰貼文分析，這件事最該追究的就是加害者，麥當勞的事不關己和只切割不善後也該被檢討。建中被炎上，是因為學生想用某種簡化的邏輯把這件事的意義當成一種好笑的批判，然後燒到自己，最後才想提醒要追究的是加害者，希望能滅火。

莊福泰更說，加害者是邪惡、是需要被法律制裁；麥當勞是不仁、需要的是彌補企業社會責任；建中班帳貼文者是「智商高的低社會理解」，是只看短文短影音思考的結果，需要的是教訓。

建中校長莊智鈞昨天也透過校長室發表聲明，針對學生以班級Threads帳號發表不當言論，向社會大眾致歉；目前當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討。校方將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

建中強調，「我們期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任」，將持續深化品格教育與性別平等教育。（編輯：謝雅竹）1131228

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