建中生揪吃麥當勞惹議 雄中校長開罵坦言初衷是保護學生

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，網友不滿處理態度抵制，但建中學生特意吃麥當勞po網遭炎上。雄中校長莊福泰近期開罵學生，他今天表示，提醒謹慎發言，是為了保護學生。

莊福泰今天在社群媒體Threads發文，除提醒媒體記者不用再找他，也坦言近期在網路跟學生筆戰的最初目的是想保護學生，「保護自以為聰明卻有點叛逆有點白目的學生」，所以去提醒學生發言，正如同想要保護被性侵被性騷的人，大家都希望建構一個及時可以救援、有足夠同理和尊重不同性別的社會。

莊福泰說，相信現在這些所謂傳統名校高中同學一定承受很大的壓力，所以呼籲這些高中生讓學校來處理就好，學生已經受到很大教訓和心理壓力，社會公審很容易過度。

莊福泰也重申，學校會告誡同學，希望他們不要為了好玩、自以為的幽默，然後讓自己陷入社會巨大的壓力。相信這些同學都是在沒有弄清楚事情全貌，基於一種好玩、想批判，然後簡化邏輯所做出來的不當發言。當然這些發言可能也傷害社會想要建構一個更安全社會的集體努力，相信經過一些對話就能理解自己問題出在哪裡，然後引以為鑑。

莊福泰表示，在這個年齡，不少學生都會犯錯或是有不當言行，或許這也是學習過程，但代價也會有點大，也需要學習承擔代價，剩下的就讓學校教育。

事件起於麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生，網友不滿麥當勞處理態度號召抵制，但台北市立建國高級中學學生卻在班級社群媒體帳號刻意貼文「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，並附上多人一起吃麥當勞照片，貼文引發熱議。

莊福泰見越來越多學生po出類似諷刺貼文，表示貼文者是「智商高的低社會理解」，是只看短文短影音思考的結果，需要的是教訓。（編輯：郭諭儒）1131228

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