建中4度遭恐嚇傷害在校生 報警巡查調整門禁

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北29日電）台北市立建國高中近期爭議不斷，校方連2天收到共4次揚言傷害學生的威脅，校方報警，明天起加強校園巡查並暫停對外開放，提醒親師生提高警覺、注意個人安全。

建國高中校長室今天發布「因應校園安全事件緊急公告」，指有民眾27日、28日連續2天，4度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，校方對此行為予以嚴厲譴責。

公告指出，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭，同時保存事證，將交由資訊警察協助，或至地檢署提出告訴，依法究責絕不寬貸。

此外，30日、31日將加強校園巡查，一併配合調整門禁管理，包含暫停校園對外開放、後門整天不開放等，請全體師生家長務必配合，以維護校園安全。

建中提醒教職員工、學生及家長提高警覺，並注意個人安全，若發現可疑人士，儘速聯繫學務處，若有心理輔導需求可洽輔導室，盼親師生能平安寧靜迎接2025年的到來。

建中同時呼籲民眾，不要在社群媒體以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

台北市警察局中正第二分局也發布新聞稿表示，南海路派出所昨天下午接獲建中報案指出，接獲不明人士傳送恐嚇電子郵件，恐有危害學生人身安全情形。警方已積極調閱資料研析和偵辦，儘速追緝涉案犯嫌；此外，也加強校園周邊維安勤務，增加巡邏、守望密度。

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中正二分局呼籲，網路討論時事應保持理性冷靜，切勿因一時情緒而做出違法行為。警方將配合學校執行安全防護，維護學生及校園安全。

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