學生發照支持麥當勞DAY1 南一中致歉：責無旁貸

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（中央社記者張榮祥台南28日電）麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，網友不滿處理態度抵制，國立台南一中學生卻在Threads發照「支持麥當勞的DAY1」，校方今天公開致歉說，學生不當公開貼文，學校責無旁貸。

台南一中今天下午透過LINE群組指出，「關於本校學生之不當公開貼文，本校作為教育單位，責無旁貸，深表歉意」。

台南一中表示，未來在教育方面，學校除課程融入性別平等教育，也會加強社會情緒學習教育，包含社會覺察，讓學生更了解同理與關懷的重要，理解並尊重他人感受，做決定前要充分蒐集資訊，理性思考，衡量後果並勇於負責。

台南一中學生會也發表聲明稿指出，學生會尊重同學表達自身觀點與想法的行為，但強烈譴責同學貿然使用學校名義發表個人言論，不僅和校方、全體同學立場無關，更對學校聲譽造成不必要損害。

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學生會呼籲同學發表評論或採取行動前，應先了解事情脈絡，並審慎思考個人行動後果與影響，希望同學表達意見同時，清楚言論影響力與社會責任。

學生會表示，校方已知悉此事，將做後續處理，學生會將和學校共同推動校內相關教育，鼓勵同學以更理性、負責態度參與公共討論，且將透過辦理相關講座、展覽等活動，持續推廣社會正義理念、提升公共議題的認識與思辨。也希望大眾以更全面視角看待此事件，理性分辨個人言論與校方立場的差異。（編輯：孫承武）1131228