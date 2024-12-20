建中校友聚會菜單與立牌惹議 遭疑影射意淫女性

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市建中校友日前舉辦重聚活動，菜單名出現「綠白制服趴」等，還製作疑似影射其他女中的人形立牌，被砲轟是性平研究的負面素材；有人則認為「會場中的事就留在會場」。

台北市立建國中學46屆校友日前舉辦重聚活動，晚宴菜單出現「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「韓國妹子軟綿綿」等菜名，此外會場布置的人形立牌有穿著綠色、黃色制服配上高跟鞋的女性，遭疑影射其他女校學生。

菜單與照片在社群網站被公開，網友稱「展示了為什麼性平教育如此重要」，有網友認為拿菜名及人形立牌為樂發文「何止是性別研究的素材，更是負面素材」。

該貼文引起討論，有人譴責把照片流出的參加者，認為這是謝絕家眷、親友參與的晚宴，既不公開也不該發表，會場中的事就應留在會場中，外人沒有說三道四的餘地。

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網友砲轟批「放女學生立牌是要幹嘛」、「意淫女性」、「身為女中畢業的學生真的覺得超噁」，有建中在校生也不挺，留言稱「他們做的事確實奇怪身為在校生我也不理解」，不過認為絕大多數在校生是無辜的，希望留言不要波及其他人。

建中校方表示，女學生看板用正面或背面照、並無裸露，有些是作為會場指標用途；學務處已全數收回並告知校友取回，菜單命名也要問校友。（編輯：李錫璋）1131220