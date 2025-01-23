立委至雄中考察 莊福泰：性平教育最怕淪口號

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）立法院教文委員會今天至高雄中學考察性平教育，雄中校長莊福泰表示，性平教育最怕淪為喊口號，雄中有95%是男學生，性平教育若要成功，必須帶入生活情境，才能讓男學生覺察不平等。

麥當勞去年爆發工讀生疑遭主管性侵後輕生，網友事後發起抵制麥當勞，但建中學生特意吃麥當勞並PO文「沒有女權的世界真好」，此舉引發熱議。後續更引發全台多所男校學生仿效，莊福泰在網路上斥責仿效的雄中學生，也被網友讚是真正的教育家。

民進黨立委范雲今天至雄中考察性平教育現況與挑戰，立委許智傑、李昆澤也出席與會。范雲說，莊福泰在網路上發現「雄中生挺麥當勞」言論後積極溝通，展現性平理念與教育家風範，希望能實地了解性平教育的觀察與難題。

莊福泰說，現在台灣的性平教育確實比過去好，但還需繼續努力；且性平教育要改變的是文化，但改變文化需要時間，不平等的文化不止在學校，更潛藏於家庭、社區和整體社會中。

莊福泰也認為，「性平教育不能只是口號」，要引發學生思考、討論，就真實生活中遇到的情境去深思才有效，鼓勵學生多與不同性別互動，藉由真實的互動最能體會性別中的不平等。

莊福泰也分享，雄中曾帶學生「手做布衛生棉」，藉此了解女性月經經驗，過程也曾遭遇「男生為什麼要懂月經」「生理用品很髒」等質疑。透過教師與學生、家長溝通，確實讓學生更了解不同性別經驗，也反省過去認知。

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雄中公民老師蘇家瑩則說，近年來和學生討論性平相關議題比往年壓力更大，上起課來更是困難重重，因雄中很自由，學生也喜歡思考與挑戰，近年許多學生認為談到性別平等已是女權霸權，老師上起課來壓力不小。

范雲指出，這次「挺麥當勞」事件多發生在男校，顯示年輕男性的生命經驗與想法，尚未融入當今性平教育教材。現場教師所接受的訓練，也難以與學生對話；已實施21年的性平教育，需與時俱進調整。（編輯：謝雅竹）1140123