麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 士檢將傳喚被害人母親

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（中央社記者劉世怡台北13日電）麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，現由士檢偵辦中。據了解，為釐清案情，承辦檢察官明天下午傳喚被害少女的母親等人到庭。

另一方面，少女生前曾遭詐騙、淪詐欺人頭戶部分，士林地檢署日前以少女死亡為由，處分不起訴。

本案起於，日前有民眾在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

台北市警察局士林分局表示，警方受理報案後便積極偵辦，去年5月移送士林地檢署。

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士檢指出，去年5月分案由婦幼專組檢察官偵辦，已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案仍持續積極偵辦中。

麥當勞聲明指出，有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查；對此令人遺憾的事件，向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。（編輯：李錫璋）1140113

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