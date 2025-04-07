麥當勞主管涉性侵不起訴 少女家屬擬聲請再議

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（中央社記者劉世怡、劉建邦、張雄風台北7日電）麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，士檢今天處分主管不起訴。死者媽媽說，將與律師研議聲請再議，並指勞動局認定麥當勞違反性平法，籲各界重視職場性暴力。

少女的父母今天與律師在住家受訪時表示司法不公，不知道為何司法不起訴加害人，直言司法都在保護有錢人，欺負弱勢家庭。

少女父親說，很多網友都在批評被害人，不過加害人卻從案發後躲藏至今，認為有其他被害人可能受威脅而不願出面，希望其他被害人能出面或與他們聯繫，不應該讓惡狼持續逍遙法外。

少女父親表示，妻子案發至今精神狀態很差，案發後未要求賠償金，只希望業者公開道歉，但業者僅對外發聲明稿，完全未感受到誠意。

少女家屬委任律師指出，還未收到不起訴理由，但相關事證都有提供給檢方，且因死者手機已泡水，導致能提供證據有限，但檢方未提及被害少女當下有反抗等事證，後續將持續提供相關證據給檢方。

另方面，少女的家屬委託律師團及暖暖Sunshine協會發布「麥當勞職場性暴力案聯合聲明」指出，本件麥當勞員工遭職場不法侵害（性騷擾）與妨害性自主案件，士檢今天對主管不起訴，家屬感到震驚與哀痛。

對於主管獲不起訴，家屬將於收到處分書後，與律師團研擬意見，於法定期間內依程序聲請再議，尋求救濟。

聲明指出，家屬4月2日收到台北市勞動局性別平等工作會評議審定結果，認為麥當勞違反性別平等工作法第13條第2項規定，未妥適處理相關內部申訴且未提供及時有效救濟管道。本案被害人已不幸往生，但相關職場性暴力問題及友善性別工作環境的建立，仍須各界重視。

聲明最後提到，本案受到社會各界廣泛關注，相關資訊於社群、媒體中大量流通，家屬在痛苦情緒中仍堅持為被害人爭取真相與公道，敬請各界保留空間及時間給家屬。

少女的家屬委託律師團及暖暖Sunshine協會發布「麥當勞職場性暴力案聯合聲明」。（事務所提供）

全案起於，少女母親去年底在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

刑案部分，警方去年5月移送士林地檢署偵辦，檢察官多次訊問告訴人、告訴代理人及被告、辯護人，並向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等；在少女死亡後，傳喚少女的母親等人到庭。全案今天偵查終結，認定男主管罪嫌不足，處分不起訴，若告訴人不服得聲請再議。

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另方面，台北市勞動局去年12月底指出，麥當勞未盡性別平等工作法第13條第2項，雇主知悉性騷擾情形時，應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務，已違法。

北市勞動局考量違法情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者資力等，開罰麥當勞新台幣100萬元罰鍰。後續家屬向勞動局提申訴，勞動局再行調查程序並於日前回覆家屬。（編輯：蕭博文）1140407