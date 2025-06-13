企業與林業署嘉義分署簽備忘錄 保育阿里山山椒魚

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）林業署嘉義分署12日與台灣大哥大股份有限公司在觸口自然教育中心簽署阿里山山椒魚保育合作備忘錄（MOU），為嘉義分署與民間企業合作保育阿里山山椒魚工作邁出一大步。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，台灣大哥大自112年起啟動台灣5種山椒魚保育計畫，與台灣大學動物科學技術學系教授朱有田研究團隊合作，挹注資源研究及保育山椒魚。今年再擴大合作與嘉義分署簽MOU。

嘉義分署說，阿里山國家森林遊樂區早在71年起陸續辦理阿里山山椒魚族群分布及棲地利用調查計畫，不僅是全台最早開始進行山椒魚族群及棲地研究，也是累積調查資料最久的阿里山山椒魚研究場域。

並在108年開始運用柳杉疏伐木片放置於棲地執行「阿里山山椒魚棲地復育試驗研究」，在阿里山國家森林遊樂區增加地表覆蓋物，提供山椒魚棲息躲藏處所，並豐富其食物來源，達成營造友善山椒魚棲地環境目的；嘉義分署說，在新設復育樣區內都可發現山椒魚，展現復育成效。

嘉義分署指出，阿里山山椒魚為台灣特有種，並於農業部108年陸域保育類野生動物名錄列名第二級保育類（珍貴稀有野生動物），其分布範圍是台灣5種山椒魚中最廣，也是位於全球分布範圍最南界的小鯢科物種。阿里山國家森林遊樂區及鄰近的特富野古道、玉山國家公園等地皆屬其棲息範圍。

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因為棲地與國家森林遊樂區及登山步道等人類活動區域重疊，避免人類活動干擾也成為保育阿里山山椒魚的重要議題。

嘉義分署呼籲民眾，前往阿里山國家森林遊樂區及玉山國家公園等地登山旅遊時，勿任意棄置垃圾、汙染水源，也不要踏出步道或遊憩動線範圍之外，或是隨意折取、翻動步道旁的草木、石頭，避免對阿里山山椒魚的棲息造成干擾，共同維護珍稀動物的生存環境。（編輯：謝雅竹）1140613