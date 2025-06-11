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IBM打造全球首部大型容錯量子電腦 預計2029年問世

2025/6/11 07:43（6/11 08:01 更新）
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國際商業機器公司（IBM）公布量子超級電腦計畫，預計2029年前打造出大型容錯量子電腦Starling。（IBM提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年6月11日
國際商業機器公司（IBM）公布量子超級電腦計畫，預計2029年前打造出大型容錯量子電腦Starling。（IBM提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年6月11日
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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）量子競賽今年升溫，在Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）相繼發表量子晶片後，國際商業機器公司（IBM）今天公布其量子超級電腦計畫，預計在2029年前打造出大型容錯量子電腦Starling。

IBM今天在公司部落格文章宣布啟動「全球首部大型容錯量子電腦計畫」。

文章指出，「要釋放量子運算的全部潛力，至少需要一台能執行更大、更深電路、並在數百個量子位元（qubits）上執行數億個邏輯閘的裝置設備」。

另外，這台裝置必須能夠修正錯誤，並防止錯誤在整個系統中擴散。

根據計畫藍圖，IBM將在2029年前打造出全球首部大規模容錯量子電腦Starling，並部署在紐約州全新IBM量子資料中心，預計運算能力將為現今量子電腦的2萬倍。

Google去年12月發表量子晶片Willow後，微軟和亞馬遜今年2月相繼公布自家量子晶片Majorana 1和Ocelot，輝達（NVIDIA）也在3月的GTC大會上首度舉辦量子日。

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量子電腦普遍被認為可用在材料科學、新藥研發、人工智慧（AI）等領域，還能解決複雜的數學難題。長期以來，它在開發上面臨的一大問題就是錯誤發生率。

IBM量子部門副總裁甘柏塔（ Jay Gambetta）向「巴隆周刊」（Barron's）表示，「我認為我們已經破解錯誤修正的關鍵。我們現在面對到的主要已經是工程上的問題了」。（編輯：張芷瑄）1140611

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