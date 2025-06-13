陶笛名家宗次郎6/14雲林演出 清澈樂音觸動人心

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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）促進台日交流，雲林縣政府邀請日本群馬縣館林市推薦陶笛演奏家宗次郎，明天將在雲林表演廳舉辦音樂會，優美旋律和清澈純淨的陶笛音色觸動人心，能讓觀眾如置身自然之中。

雲林縣府今天在三好國際酒店舉行演出前記者會，縣長張麗善代表雲林鄉親歡迎宗次郎蒞臨。宗次郎現場演出名曲「故鄉的原風景」及台灣經典歌曲「雨夜花」，象徵兩地的結合，透過富有自然靈性的樂音，感動現場觀眾。

張麗善致詞表示，雲林縣自民國112年與館林市簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方互動密切，此次宗次郎來台演出是一場音樂盛宴，更是文化觀光交流的指標性活動，凸顯藝文推廣成果及提升台日文化交流。宗次郎出生於群馬縣館林市，是日本陶笛界的代表性人物。

宗次郎表示，能在充滿自然美景與人文氣息的雲林演出，感到十分榮幸與感動。此行特別安排造訪雲林景點，親身感受寧靜與療癒能量，這些體驗也讓他對音樂與土地的連結更為深刻。他期盼透過陶笛音樂，傳遞和平與溫暖，讓音樂成為連結台日情誼的橋梁。

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雲林縣文化觀光處表示，宗次郎明天將在雲林表演廳舉辦2場陶笛音樂會，下午2時索票入場的「亞洲陶笛交流音樂會」，集結香港、韓國、台灣陶笛演奏者等10餘組表演者，與宗次郎一同帶來精彩演出。

另外，晚上7時購票入場的「森韻笛淼遊雲林－日本陶笛大師宗次郎音樂會」，由宗次郎帶來專場演出「故鄉的原風景」、「風人」、「大黄河」等經典曲目。民眾可至OPENTIX售票系統購票入場。（編輯：張雅淨）1140613