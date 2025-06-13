意騰-KY掛牌上市 盤中衝上650元勁揚97%

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（中央社記者張建中新竹13日電）AI聲學處理技術供應商意騰科技-KY今天以每股330元掛牌上市，不畏大盤走跌，意騰-KY盤中股價衝上650元，大漲320元，漲幅約97%。

意騰-KY今年來在任天堂新一代遊戲機Switch 2訂單挹注下，營運高度成長，累計前5月營收達新台幣5.63億元，較去年同期增加146.73%。

意騰-KY看好今年手機產品可望有不錯成長，此外，去年搶下北美一線筆記型電腦客戶，今年下半年筆記型電腦產品業績將同步增長，並驅動今年營運成長。

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意騰-KY指出，人工智慧（AI）聲學處理技術應用廣泛，不僅有助於人與人間的溝通更清晰，並讓人與機器溝通更順暢。

聯發科集團為意騰-KY大股東，聯發科旗下Digimoc Holdings Limited和翔發投資合計持有意騰-KY約19.87%股權。（編輯：楊凱翔）1140613