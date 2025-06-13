加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
聯發科
新聞專題
聯發科1/300
首頁 / 證券

意騰-KY掛牌上市 盤中衝上650元勁揚97%

2025/6/13 11:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）AI聲學處理技術供應商意騰科技-KY今天以每股330元掛牌上市，不畏大盤走跌，意騰-KY盤中股價衝上650元，大漲320元，漲幅約97%。

意騰-KY今年來在任天堂新一代遊戲機Switch 2訂單挹注下，營運高度成長，累計前5月營收達新台幣5.63億元，較去年同期增加146.73%。

意騰-KY看好今年手機產品可望有不錯成長，此外，去年搶下北美一線筆記型電腦客戶，今年下半年筆記型電腦產品業績將同步增長，並驅動今年營運成長。

google news透過 Google News追蹤中央社

意騰-KY指出，人工智慧（AI）聲學處理技術應用廣泛，不僅有助於人與人間的溝通更清晰，並讓人與機器溝通更順暢。

聯發科集團為意騰-KY大股東，聯發科旗下Digimoc Holdings Limited和翔發投資合計持有意騰-KY約19.87%股權。（編輯：楊凱翔）1140613

#任天堂
#聯發科
意騰-KY
意騰6/13掛牌上市 競拍底價每股297.3元
聯發科
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電航運齊揚 台股漲227點站穩22400點收復年線
21
更多編輯台推薦新聞：