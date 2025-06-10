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聯發科5月營收降至451.81億元 創今年單月新低

2025/6/10 17:45（6/10 18:03 更新）
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圖為聯發科執行長蔡力行。(中央社檔案照片)
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（中央社記者張建中新竹10日電）手機晶片廠聯發科營收滑落，5月減至新台幣451.81億元，創今年單月營收新低，月減7.33%，不過，較去年同期仍增加7.19%。

聯發科累計前5月營收2472.47億元，較去年同期增加13.61%。其中，4月和5月營收合計939.35億元。

聯發科先前預期，第2季新台幣兌美元匯率為1美元兌新台幣32.5元，季營收將介於新台幣1472億至1594億元。

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第2季手機產品營收將較第1季持平或下降，智慧裝置平台營收可望優於第1季，電源管理IC營收也將較第1季成長。

因新台幣超乎預期強勢，聯發科營收與獲利恐受到影響，推估聯發科6月營收應攀高至532.65億元，第2季營收目標才能達成。（編輯：林淑媛）1140610

#營收
#聯發科
#5月
聯發科
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