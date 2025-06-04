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台積電收990元漲4.2% 台股大漲491點重返21600點

2025/6/4 13:51（6/4 13:56 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）市值超越微軟（Microsoft）再奪全球最高上市企業，美科技股勁揚，加上台積電釋出AI市況樂觀前景，率AI概念股衝鋒，台股今天開高走強，終場大漲491.16點，收今天最高21618.09點，成交值放大至新台幣4039.43億元。

台股今天終場一舉收復5日線約21290點、10日線約21445點和月線約21366點。

電子股終場勁揚2.99%，金融揚升1.1%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群上漲1.97%，代表中小型股的櫃買OTC指數走堅上漲1.68%。股價超過千元的高價股漲多於跌，維持「十六千金」。

權王台積電終場收今天最高990元，漲40元，漲幅4.21%，市值大增1.03兆元，貢獻大盤指數達318點。

電子權值股鴻海收156元，上漲2.97%，聯發科收平盤1275元，日月光投控收140元，勁揚4.87%，AI伺服器概念股廣達收280元，上揚1.82%，緯創收114元，上漲4.11%，緯穎收2535元，漲2.22%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，輝達再拿全球市值最高寶座，帶領美股全面收漲，半導體指數更大漲逾2%，激勵今天台股盤中大漲逾400點。

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展望台股後市，沈建宏指出，關注變數包括90天緩衝期內、各國與美國貿易談判進度內容；美國聯邦準備理事會（Fed）降息態度；企業財報展望；美國後續對半導體課徵專稅進展。

沈建宏指出，雖然美國總統川普政策不確定風險仍高，且美國聯準會仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨影響，不過台股融資明顯下滑，預期5月上市櫃公司營收向上，可留意跌深、具利基題材的中小股反彈機會。（編輯：楊凱翔）1140604

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