輝達市值超越微軟 睽違近5個月重返世界龍頭

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（中央社紐約3日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片製造商輝達（Nvidia）今天收盤後市值超越微軟（Microsoft），再次成為全球市值最高的上市公司。

財經媒體CNBC報導，輝達股價今天上漲約3%，收在141.40美元。由於輝達在出口管制與關稅疑慮下仍保持強勁成長，其股價在過去1個月內飆升近24%。

輝達目前市值為3.45兆美元（新台幣103.53兆美元），微軟今天收盤時的市值為3.44兆美元。

自去年6月以來，輝達一直與蘋果（Apple）和微軟交替為全球公司市值榜首。輝達上一次登上龍頭是在1月24日。

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輝達與其他晶片公司今天表現亮眼拉抬股市，其中博通（Broadcom）上漲3%，美光科技（Micron Technology）上漲4%。追蹤半導體產業的VanEck半導體產業指數型基金（VanEck Semiconductor ETF）上漲2%。

輝達上週公布第1季財報，調整後每股獲利為96美分，銷售達440.6億美元。對輝達如此龐大規模的公司而言，年增率達69%表現極其傑出。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140604