黃仁勳計劃2025年出售600萬股輝達 約值240億元

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（中央社紐約29日綜合外電報導）根據「巴隆周刊」（Barron's）報導，輝達（Nvidia）總裁兼執行長黃仁勳，今年將透過已事先規劃的交易，出售價值超過8億美元（約新台幣240億元）的股票。

根據輝達昨天向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件，黃仁勳3月20日採用證交法第10b5-1條規則（Rule 10b5-1），計劃出售600萬股輝達股票。

企業內部人士通常利用這類計畫來消除因掌握非公開資訊而產生的偏見。黃仁勳的這項計畫將於2025年底到期，目前他尚未出售任何輝達股票。

黃仁勳此次出售的股票數量與他上一次出售計畫相同。他上次出售股票是在去年6月14日至9月13日期間，總收益為7.13億美元，平均每股售價為118.83美元。

由於輝達股價飆升，黃仁勳新的售股計畫預期將獲得更高的總金額。以輝達昨天收盤價134.81美元計算，黃仁勳計劃出售的股票市值為8.09億美元。

黃仁勳並非唯一計劃出售股票的輝達高階主管。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）3月4日也啟動類似計畫，將在2026年3月之前出售50萬股，價值6740萬美元。她在先前計畫中也已出售50萬股，共獲得6170萬美元，平均每股123.44美元。

輝達沒有安排黃仁勳或克瑞斯對此發表意見。輝達在一封電子郵件中表示：「所有提及的股票出售均基於10b5-1計畫，相關價格、數量與日期皆已預先確定。」

此外，輝達董事錫威爾（Brooke Seawell）3月19日也提出計畫，將在今年7月13日之前出售約115萬3049股輝達股票，價值1.55億美元。上述股數為預估數量。

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這將是錫威爾自2024年5月以來首次出售輝達股票，當時他以160萬美元的價格出售1438股輝達股票，每股1117.72美元。該筆交易是在2024年6月1拆10股票分割之前進行的。

輝達於於昨天盤後公布強勁的第1季財報，但財測令市場失望。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140530