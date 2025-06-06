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台股震盪收跌13點 週線翻紅漲313點

2025/6/6 13:56（6/6 14:08 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天開低36點，早盤一度拉抬翻紅，在平盤下震盪走弱，回測21600點，權值股台積電下挫收在995元，壓抑盤勢，塑膠及營建類股逆勢走揚，終場加權指數收在21660.66點，下跌13.77點，跌幅0.06%，成交值新台幣2941.7億元；台股週線翻紅，週線上漲313.36點。

電子類股指數今天下跌0.24%，金融類股上漲0.76%；傳產族群的塑膠類股上漲2.24%，營建類股收高1.13%。

電子權值股台積電盤中最低下探991元，尾盤拉抬收在995元、跌幅0.3%；鴻海跌1.61%，收在153元；聯發科逆勢上揚2.81%，收1280元。

任天堂新遊戲主機Switch 2於5日在日本、美國等主要市場開賣，一機難求，台廠供應鏈有望受惠追單，負責組裝Switch 2的鴻準今天終場上漲2.32%，收61.7元；供應電源IC的偉詮電收漲停52.6元；供應遊戲卡用記憶體的旺宏翻黑下跌0.91%，收21.85元。

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千元以上高價股變為「15千金」，AES-KY今天開高衝上1015元，隨後轉弱翻黑，收在981元，跌幅2.39%。股王信驊下挫0.84%，收4125元；股后世芯-KY漲0.72%，收在2195元。

富邦投顧指出，台股上方有半年線22011點、年線22296點橫阻，加上逢高賣壓伺機而出，預計指數再往上將逐步面臨線型壓力，盤勢震盪將擴大。（編輯：楊凱翔）1140606

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