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任天堂Switch 2開賣 意騰AI聲學處理技術獲採用

2025/6/5 12:55
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（中央社記者張建中新竹5日電）任天堂新一代遊戲主機Switch 2今天開賣，意騰科技表示，旗下人工智慧（AI）聲學技術獲Switch 2採用，直接整合在主機系統，讓Switch 2實現裝置端即時語音處理。

任天堂Switch 2加入語音聊天功能Game Chat，是市場關注的一大特點。意騰科技今天發布新聞稿指出，旗下即時AI噪音消除、自動增益控制以及AI聲學回音消除等技術獲Switch 2採用，減輕主機中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）的負擔，為玩家創造更流暢的遊戲體驗。

意騰科技執行長顏志展說，語音是玩家之間互動連結的關鍵，透過與任天堂合作，讓玩家能更自然沉浸地進行遊戲內溝通，輕鬆保持聯繫。

意騰科技指出，AI噪音消除技術，可以有效去除風扇聲、吸塵器聲、搖桿點擊聲等干擾噪音，同時保留如觀眾歡呼、角色語音與隊伍對話等遊戲沉浸音效。

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自動增益控制技術能夠即時平衡語音音量，無論是手持、桌面或電視模式，即使使用者遠離主機，聲音依然清晰可辨。

意騰表示，AI聲學回音消除技術不論是使用內建喇叭或是外接裝置，皆可消除回音，支援自然、清晰的雙向語音對話，讓玩家彷彿同處一室。（編輯：黃國倫）1140605

#任天堂
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