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聯發科新任主管培訓計畫 獲國際人才發展協會獎

2025/6/13 14:26
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（中央社記者張建中新竹13日電）手機晶片廠聯發科今天宣布，推動新任主管培訓計畫，加速新任主管掌握管理及領導技能，獲得國際人才發展協會（ATD）卓越實務獎。

聯發科今天發布新聞稿，資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，獲得ATD獎項，不僅是對聯發科在人才培育與發展策略上的肯定，同時彰顯對領導人才成長的重視。

林秀瑜說，為支持營運成長目標，配合主管人才需求，在高階主管的全力支持下，聯發科以新任主管培訓計畫加速公司策略轉型，培育更多能落實公司文化、展現公司管理職能的新任主管，以協助成功帶領團隊達成公司目標。

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聯發科指出，新任主管培訓計畫以多元教學與混合學習模式，加速新任主管掌握管理及領導技能，進而帶領團隊完成組織任務；自2020年執行至今，已舉辦超過16個梯次，超過650名主管參與。

聯發科表示，培訓計畫規劃成能符合組織、任務與個人等3種不同層次需求的培訓課程，並將課程融入在虛擬學習社群、3天2夜的實體工作坊，並延伸至工作坊後長達180天的追蹤與應用案例分享中。（編輯：張良知）1140613

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