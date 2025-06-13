台股震盪收跌214點 週漲逾400點連2紅

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（中央社記者張建中台北13日電）以色列攻擊伊朗，市場緊張氣氛升高，日本和韓國股市連袂下挫，台股開低震盪收低，加權指數終場下跌214.87點，收在22072.95點，跌破22100點，成交值新台幣3653.29億元；本週累計仍上漲412.29點，週線連2紅。

電子股今天走勢疲弱，隨著台積電下跌15元，收在1030元，權值股聯發科以及高價股世芯-KY、力旺等紛紛收跌，類股指數下跌1.2%。

傳統產業股普遍收跌，包括機電、電纜、造紙、橡膠和汽車類股指數下挫超過1%，水泥、食品和塑膠類股指數震盪收漲，表現相對抗跌。

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軍工概念股盤中在市場資金湧入下，股價同步走高，不過，隨著賣壓出籠，漲勢收斂，部分個股由紅翻黑，寶一和雷虎上漲逾1%，千附精密和安集下跌逾2%。金融股相對抗跌，類股指數上漲0.1%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，投資人除持續關注以色列與伊朗間的局勢發展，美國晶片關稅措施進展，也是市場關注重點。（編輯：楊凱翔）1140613