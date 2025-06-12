運動科技場域實證計畫 棒球智慧追蹤系統媲美MLB

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（中央社記者黎建忠台北12日電）體育署從2022年推動「運動科技場域實證計畫」，其中在科技棒球部分，將於天母棒球場結合主場球隊味全龍，推動導入國內自主開發可媲美MLB水準的棒球智慧追蹤系統。

體育署依行政院核定的「台灣運動x科技行動計畫」，從2022到2026年持續推動「運動科技場域實證計畫」；並於2023年起，委由國立體育大學專案團隊，以「提升運動體驗」、「優化觀賽感受」、「增進運動表現」及「優化場域管理」4大面向，協助縣市政府打造示範案例。

專案團隊已協助22個縣市完成場域科技應用需求盤點，並促成18件提案計畫進行場域實證，推動亮點包含科技防溺、科技棒球、智慧走跑、運科訓練等。

在科技棒球方面，體育署攜手相關部會，推動導入國內自主開發可媲美美國職棒大聯盟（MLB）水準的棒球智慧追蹤系統，並預計在台北市立天母棒球場結合味全龍主場賽事進行首站驗證，從技術導入、數據應用與產業整合3大方向推動全面升級。

包括引入電子好球帶、多視角輔助判決等創新技術，以提升比賽公正性與判決準確性，及結合數據分析及影像應用，優化觀賽體驗，提升商業價值。

體育署副署長洪志昌表示，持續爭取115年國科會科技預算支持推動「國球國造-棒球運動科技場域淬鍊計畫」，並將以天母棒球場建置經驗為基礎，邀集相關單位釐清基本需求模型，作為後續各縣市政府執行參據。

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其他像是科技防溺系統，是透過網路攝影系統監控水域環境，利用深度學習演算法，辨識潛在溺水行為並即時警示，協助救生員快速有效做出反應。

智慧走跑系統是結合縣市在地特色，利用專屬APP結合獎勵機制，吸引數萬名民眾累積走跑里程，創造運動科技體驗風潮。（編輯：李亨山）1140612