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運動科技場域實證計畫 棒球智慧追蹤系統媲美MLB

2025/6/12 20:15（6/12 20:26 更新）
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體育署推動「運動科技場域實證計畫」，在科技棒球部分將攜手中職味全龍隊於天母球場導入國內自主開發的棒球智慧追蹤系統，體育署副署長洪志昌（中）12日表示，會持續爭取115年國科會科技預算支持推動「國球國造–棒球運動科技場域淬鍊計畫」。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月12日
體育署推動「運動科技場域實證計畫」，在科技棒球部分將攜手中職味全龍隊於天母球場導入國內自主開發的棒球智慧追蹤系統，體育署副署長洪志昌（中）12日表示，會持續爭取115年國科會科技預算支持推動「國球國造–棒球運動科技場域淬鍊計畫」。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）體育署從2022年推動「運動科技場域實證計畫」，其中在科技棒球部分，將於天母棒球場結合主場球隊味全龍，推動導入國內自主開發可媲美MLB水準的棒球智慧追蹤系統。

體育署依行政院核定的「台灣運動x科技行動計畫」，從2022到2026年持續推動「運動科技場域實證計畫」；並於2023年起，委由國立體育大學專案團隊，以「提升運動體驗」、「優化觀賽感受」、「增進運動表現」及「優化場域管理」4大面向，協助縣市政府打造示範案例。

專案團隊已協助22個縣市完成場域科技應用需求盤點，並促成18件提案計畫進行場域實證，推動亮點包含科技防溺、科技棒球、智慧走跑、運科訓練等。

在科技棒球方面，體育署攜手相關部會，推動導入國內自主開發可媲美美國職棒大聯盟（MLB）水準的棒球智慧追蹤系統，並預計在台北市立天母棒球場結合味全龍主場賽事進行首站驗證，從技術導入、數據應用與產業整合3大方向推動全面升級。

包括引入電子好球帶、多視角輔助判決等創新技術，以提升比賽公正性與判決準確性，及結合數據分析及影像應用，優化觀賽體驗，提升商業價值。

體育署副署長洪志昌表示，持續爭取115年國科會科技預算支持推動「國球國造-棒球運動科技場域淬鍊計畫」，並將以天母棒球場建置經驗為基礎，邀集相關單位釐清基本需求模型，作為後續各縣市政府執行參據。

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