加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
印度航空失事前影像有異狀 專家：疑似未開襟翼收起落架
首頁 / 社會

車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警相驗

2025/6/13 10:27（6/13 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療陷昏迷，12日拔管宣告死亡。圖為北市衛生局6日派員前往診所，開立陳述意見通知書張貼於門前。（衛生局提供）
蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療陷昏迷，12日拔管宣告死亡。圖為北市衛生局6日派員前往診所，開立陳述意見通知書張貼於門前。（衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北13日電）車模蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療，診所施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉，蔡女失去生命跡象送醫急救，昨天拔管宣告死亡，檢警今天上午將相驗遺體調查死因。

檢警調查，在車模界小有名號的30多歲蔡姓女子，今年5月25日前往大安區法瑞診所進行舒眠電波療程，施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後失去生命跡象，經送醫搶救陷入昏迷多日，昨天拔管宣告死亡。

台北市警察局大安分局在案發當天派員到診所採證，認為本案尚需進一步調查，警方聲請搜索票後，於6月1日前往診所執行搜索，查扣手機等證物，並將吳姓負責人帶回釐清相關案情，並報請台北地檢署指揮偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市衛生局也派員到診所稽查，發現診所的違規項目包含未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，已依法移送地檢署偵辦。診所負責醫師涉違反醫師法，依處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，加重裁罰新台幣25萬元等。

檢警目前將全案朝違反醫師法、過失致死罪偵辦，為釐清蔡女死因，檢察官今天上午將相驗遺體，釐清蔡女死因。（編輯：黃名璽）1140613

#大安區
#台北市
#台北地檢署
#警察局
#醫美診所
延伸閱讀
醫美診所舒眠針昏迷案 北市罰醫師25萬元送懲戒「牛奶針」舒眠麻醉太深恐影響呼吸 術前注意有無專科醫防醫美麻醉風險重演 衛福部擬禁舒眠等用詞藍營提非麻醫執行麻醉業務 麻醉醫學會反彈聲大施打網購美容針險喪命 醫源性「肉毒中毒」6年8例多為非法醫美
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：