車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警相驗

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（中央社記者林長順台北13日電）車模蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療，診所施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉，蔡女失去生命跡象送醫急救，昨天拔管宣告死亡，檢警今天上午將相驗遺體調查死因。

檢警調查，在車模界小有名號的30多歲蔡姓女子，今年5月25日前往大安區法瑞診所進行舒眠電波療程，施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後失去生命跡象，經送醫搶救陷入昏迷多日，昨天拔管宣告死亡。

台北市警察局大安分局在案發當天派員到診所採證，認為本案尚需進一步調查，警方聲請搜索票後，於6月1日前往診所執行搜索，查扣手機等證物，並將吳姓負責人帶回釐清相關案情，並報請台北地檢署指揮偵辦。

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台北市衛生局也派員到診所稽查，發現診所的違規項目包含未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，已依法移送地檢署偵辦。診所負責醫師涉違反醫師法，依處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，加重裁罰新台幣25萬元等。

檢警目前將全案朝違反醫師法、過失致死罪偵辦，為釐清蔡女死因，檢察官今天上午將相驗遺體，釐清蔡女死因。（編輯：黃名璽）1140613