施打網購美容針險喪命 醫源性「肉毒中毒」6年8例多為非法醫美

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）醫源性「肉毒中毒」6年累積8例，其中5例跟地下醫美有關。有醫師曾遇過「打壞了」的患者來求救，才知道是在同鄉「吃好道相報」沙龍做美容失敗，產品不明，更涉違法醫療行為。

想要消除皺紋、國字臉， 肉毒桿菌 肉毒桿菌小百科 肉毒桿菌 （Clostridium botulinum）廣泛分布在自然界各處，包含土壤、湖水、河水及動物的排泄物內。該菌會分泌毒素，造成食品中毒最常見的毒素是A、B、E等型，致命率占所有細菌性食品中毒的第一位。台灣自96年將肉毒桿菌中毒列為第四類傳染病，納入法定傳染病監視。 潛伏期：

食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。





食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。 中毒症狀

1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。



2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。



3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。





1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。 2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。 3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。 常見來源

1.膨脹、生鏽、凹陷過期的罐頭

2.未經高溫高壓殺菌的真空包裝食品

3.家庭自製、民間販售的醃製農產品



如何治療？

可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。

若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。





可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。 若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。 如何預防？

1.肉毒桿菌不耐熱，經煮沸後毒性會消失，消費者應注意食品在食用前應「充分加熱」。真空包裝食品通常沒有經過高溫高壓殺菌，因此建議加熱後再食用。



2.脹起蓋子的罐頭製品一定不可食用，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，一有疑問切勿食用。



3.由於孢子於自然界很廣，1歲以下的嬰兒不可餵食蜂蜜。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 向來是熱門選項之一，但若貪小便宜恐怕賠了荷包又傷身。衛生福利部疾病管制署公布今年首例醫源性肉毒桿菌中毒個案，1名40歲女打網購美容針中毒，自費逾新台幣22萬元救命。

肉毒桿菌素屬於神經肌肉阻斷劑，目前台灣核准7張藥品許可證，皆為醫師處方藥品。過去曾發生越南籍逃逸女移工開設醫美工作室，進行注射肉毒桿菌消除皺紋等多項醫美行為，如今又有人打網購美容針中毒，已是2019年來第8例醫源性肉毒桿菌中毒個案。

疾管署發言人羅一鈞今天在例行疫報中指出，8例中有5例都與非法地下醫美有關。針對賣家可能涉及觸犯「藥事法」中的非法輸入、販售，賣家非藥商身分提供藥品；另到府施打為醫療行為，非醫師執行也會觸犯「醫師法」。

除了「到府施打」本身就可能觸法，台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華告訴中央社記者，來路不明的產品根本無法把關品質，連單位數是否正確標示都是問題，若依舊按照建議施打標準注射，就可能會產生過量而中毒的風險。

廖怡華還有遇過「打壞了」來求救的移工患者，細問才知道是在同鄉「吃好道相報」的沙龍做美容，開刀取出來都是奇怪顆粒，明顯是用到成分不清不楚的劣質品。

有關注射肉毒桿菌毒素造成中毒，羅一鈞說明，可能於注射後數小時、數日或數週發病，症狀包括疲倦、視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等神經學症狀，嚴重時可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

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食藥署副署長王德原提醒，這些藥品如果是未經核准而擅自輸入的藥品，屬於禁藥，輸入禁藥涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

此外，王德原強調，若明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反藥事法第83條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。（編輯：李亨山）1140415