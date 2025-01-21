近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒 肢體無力住加護

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（中央社記者曾以寧台北21日電）衛福部疾管署今天公布近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒病例，北部1名未滿1歲女嬰去年12月出現便秘、食慾不振，就醫後四肢無力、眼皮下垂，經檢驗確診，目前仍在加護病房治療。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，這是4年來首例1歲以下肉毒桿菌中毒病例；女嬰沒有先天病史，去年12月下旬便秘、食慾及活動力下降，時間長達2週，在今年1月上旬就醫。醫院一開始懷疑是腸阻塞或先天腸道異常，收治住院後發現不只有腸道問題，還有眼皮下垂、四肢無力等一連串症狀。

林詠青說明，個案接受腦脊髓液、影像學檢查都沒有異常，醫師警覺通報肉毒桿菌中毒，並經檢驗糞便確診，申請肉毒桿菌抗毒素治療；目前個案已經逐漸可以用嘴巴進食，眼皮下垂也已改善，但肢體無力、虛弱、活動力不佳的狀況仍持續，已經住院超過2週，還在小兒加護病房治療中。

疫調發現，林詠青指出，個案平常飲食以母乳為主，偶爾食用水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品。其中母乳應沒有感染風險，副食品等食品仍在檢驗中，同住接觸者都沒有疑似症狀。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，監測資料顯示，以病例發病日統計，今年尚無確定病例，2015年至2024年每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例，病例年齡介於未滿1歲至70多歲，其中3例為未滿1歲嬰兒。

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林詠青說明，肉毒桿菌常見於自然環境中，喜缺氧環境，常以孢子形態存在，蜂蜜中也會含有肉毒桿菌孢子；其毒素可能導致神經性中毒，症狀包含視力模糊、複視、眼皮眼瞼下垂、吞嚥困難、肌肉無力等，嚴重恐造成呼吸肌肉無力，引發呼吸衰竭死亡。

林詠青指出，1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全，且腸道菌叢未發展完全，若不慎吃下含肉毒桿菌孢子的食品，易使病原菌在腸道內增殖產生毒素而致病，潛伏期約30天。提醒應避免餵食1歲以下嬰兒蜂蜜；帶皮蔬果可能沾染泥土，應澈底清洗及去皮；烹調食品時，應將食物煮沸至少10分鐘並攪拌，且不可食用蓋子脹起、外觀生鏽或有異味的罐頭製品。（編輯：管中維）1140121

肉毒桿菌小百科 肉毒桿菌 （Clostridium botulinum）廣泛分布在自然界各處，包含土壤、湖水、河水及動物的排泄物內。該菌會分泌毒素，造成食品中毒最常見的毒素是A、B、E等型，致命率占所有細菌性食品中毒的第一位。台灣自96年將肉毒桿菌中毒列為第四類傳染病，納入法定傳染病監視。 潛伏期：

食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。





食因型肉毒桿菌中毒，神經性症狀通常於12～36小時間出現，但也有數天後才發作。潛伏期愈短病情通常愈嚴重，死亡率愈高。 中毒症狀

1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。



2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。



3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。





1.早期症狀包括疲倦、眩暈、食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等胃腸炎症狀，但在數小時內會消失。 2.該菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。 3.接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30～60%。 常見來源

1.膨脹、生鏽、凹陷過期的罐頭

2.未經高溫高壓殺菌的真空包裝食品

3.家庭自製、民間販售的醃製農產品



如何治療？

可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。

若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。





可向疾病管制署申請領取肉毒桿菌抗毒素（A、B與E型），依照指示立刻給予靜脈與肌肉注射。 若給予好的呼吸系統照護及抗毒素治療，死亡率可低於15%；然而病例復原緩慢，常需要數個月，極少數會拖數年。 如何預防？

1.肉毒桿菌不耐熱，經煮沸後毒性會消失，消費者應注意食品在食用前應「充分加熱」。真空包裝食品通常沒有經過高溫高壓殺菌，因此建議加熱後再食用。



2.脹起蓋子的罐頭製品一定不可食用，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，一有疑問切勿食用。



3.由於孢子於自然界很廣，1歲以下的嬰兒不可餵食蜂蜜。 資料來源：衛福部食藥署