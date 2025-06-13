醫美牛奶針是什麼？舒眠麻醉只是睡一覺？風險一次看懂

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（中央社網站）近年醫美風氣盛行，但不時傳出意外事件。一名女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠電波療程，院方施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉後失去生命跡象，送醫搶救昏迷多日仍不治。什麼是牛奶針？在台灣是否合法？「舒眠麻醉」風險如何？中央社整理資訊帶讀者了解。

什麼是牛奶針？

牛奶針學名為丙泊酚（Propofol），因製劑外觀呈乳白色而有「牛奶針」之稱。丙泊酚製劑為具醫療用途的麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或在局部外科手術和侵入性檢查時作為鎮靜使用。

在台灣施打合法嗎？

台灣在2015年8月將丙泊酚歸類為第四級管制藥品，同時也列為第四級毒品。

由於使用丙泊酚後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此須在具備相關急救的醫療設備的前提下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中也要有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡。

麥可傑克森因牛奶針喪命

丙泊酚因有助眠特性常遭濫用，也會被毒癮者用來當作替代性毒品，最著名的案例是美國流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）2009年因他的私人醫師給他丙泊酚助眠，卻藥物中毒致死。另韓國演員劉亞仁2023年也被爆出使用牛奶針、K他命等4種管制藥品。

國內也不時傳出致死案例，台中醫師林育德自2015年至2016年間，多次為毒品成癮患者施打牛奶針，陸續造成3名患者死亡，依過失致死罪判處4年徒刑。

去年12月一名40多歲婦人在北市某醫美診所進行「舒眠麻醉」後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。今年5月25日，車模蔡姓女子赴北市醫美診所施打牛奶針後陷入昏迷送醫急救，18天後拔管宣告死亡。

舒眠麻醉聽起來很舒適安全？

近年醫美、牙科或大腸鏡等檢查，經常採用靜脈麻醉或舒眠麻醉，雖然聽起來很舒服，但仍有一定風險。

台灣麻醉醫學會理事廖文進指出，「舒眠麻醉」其實也是麻醉的一種，差別是全身麻醉會放鬆全身肌肉、另外插呼吸管幫患者呼吸，舒眠麻醉則是讓患者維持自己的呼吸。而要維持自己的呼吸，舒眠麻醉給藥須拿捏非常準確，若不慎讓患者落入重度睡眠，可能導致呼吸變慢甚至停止，導致發生缺氧。

衛福部次長林靜儀表示，麻醉屬於侵入行為，本身就有風險，未來擬要求不可使用「舒眠」等軟性、暗示民眾就像睡一覺的字眼，讓民眾降低戒心甚至忽略麻醉風險。正規手術須經過麻醉科醫師做術前評估、麻醉風險知情同意，不可以模糊。

哪些人麻醉需特別注意？

台灣麻醉醫學會理事廖文進說，若有高血壓、糖尿病、氣喘等慢性病史，都要主動告知醫師，過敏體質可能在給藥過程中發生過敏反應。若有過中風、心肌梗塞，麻醉過程中也有復發風險。此外，有呼吸中止症候群的患者，過程中可能發生呼吸問題，也是高風險群。

麻醉師、麻醉專科醫師差在哪？

近年坊間診所常聽到「麻醉師、麻姐」，是麻醉專科醫師的簡稱嗎？台灣麻醉醫學會表示，「麻醉師」並非正式的專業職稱，多是坊間以護理師擅自施行麻醉時的用語。依目前法令，手術、麻醉等醫療行為應由醫師親為，「麻醉專科醫師」是衛福部部定專科醫師之一，需經4年以上專科訓練，並通過專科醫師考試，才可取得專科執照。

而針對麻醉專科醫師人力問題，之前有立委提案非麻醫受訓後可執行麻醉業務，遭麻醉醫學會強烈反彈。麻醉醫學會理事長余黃平指出，麻醉醫師的專業能力是無法靠其他簡單研習或短期訓練取代，即使專科醫師經多年訓練，也不會輕易自稱為專家。現況並非人不夠，而是分配問題，應重新思考如何妥善規劃麻醉醫師的人力配置，而不是依賴非專業醫師來執行麻醉。（編輯：曹亞沿）1140613

