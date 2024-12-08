舒眠麻醉太深恐影響呼吸 術前注意有無專科醫

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（中央社記者曾以寧台北8日電）1名婦人昨天在某醫美診所手術麻醉後不治。醫師今天提醒，如果舒眠麻醉程度太深，恐影響呼吸頻率造成缺氧，呼吸中止症患者是高風險群；即便是先前醫美療程都沒事就掉以輕心，每次麻醉前務必注意是否有麻醉專科醫師操作。

這名約50歲婦人昨天在台北市中山區某醫美診所進行療程時，突發異常，診所立即把她送往馬偕醫院搶救但仍不治，警方獲報到場處理，將報請檢方偵辦釐清死因。據媒體報導，婦人手術時施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後血氧濃度不穩。

台灣麻醉醫學會理事、中山醫學大學附設醫院麻醉科醫師廖文進接受中央社記者採訪說明，「舒眠麻醉」其實也是麻醉的一種，唯一的差別是，全身麻醉會放鬆全身肌肉、另外插呼吸管幫患者呼吸，舒眠麻醉則是讓患者維持自己的呼吸。

廖文進說，要維持自己的呼吸，舒眠麻醉給藥必須拿捏得非常準確，因為有時候從輕度、中度到重度睡眠之間，界線其實不明顯；若不慎讓患者落入重度睡眠，可能導致呼吸變慢甚至停止，導致發生缺氧；不過麻醉專科醫師皆經過4年紮實專科訓練，在安全性上，應該可以把關。

哪些人做麻醉前要特別注意，廖文進說，若有高血壓、糖尿病、氣喘等慢性病史，都要主動告知醫師，過敏性體質可能在給藥過程中發生過敏反應，若有過中風、心肌梗塞，麻醉過程中也有復發風險；此外有呼吸中止症候群的患者，在麻醉過程中可能發生呼吸問題，也是高風險群。

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仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛治療中心醫師溫永銳說，近年來醫美、牙科或大腸鏡等檢查，經常採用靜脈麻醉或舒眠麻醉，雖然聽起來很舒服，好像只是睡一下，但其實以麻醉來說，這仍是用藥物控制的「睡著」，因此民眾務必有所警覺。

「每次麻醉的狀況，都是一次的風險」，溫永銳提醒，切勿因為過去麻醉沒事就掉以輕心，進行手術前，除了瞭解值刀醫師是誰之外，務必注意是否有專職的麻醉醫師，此外也要有麻醉專科護理師，並有生理監視器即時監控麻醉下的各項生命體徵，才能確保安全性。（編輯：陳清芳）1131208