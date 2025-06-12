車模赴醫美診所打牛奶針昏迷拔管 檢警調查死因

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（中央社記者劉建邦台北12日電）車模蔡姓女子日前赴台北市大安區醫美診所進行舒眠治療，蔡女由院方施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉，忽然失去生命跡象送醫急救，今天拔管宣告死亡，檢警將調查案發原因。

台北市衛生局昨天以新聞資料指出，據報導有民眾於5月25日赴大安區醫美診所進行舒眠電波療程，施打舒眠針後陷入昏迷，得知狀況後派員至診所稽查，調查後發現，診所有4項違規。

衛生局表示，此家醫美診所的違規項目包含未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，依法將移送地檢署偵辦。診所負責醫師涉違反醫師法，依處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，加重裁罰新台幣25萬元等。

此案緣起於，台北市警察局大安分局在5月25日獲報，忠孝東路附近某醫美診所內有病患無呼吸心跳，患者送醫後轉赴加護病房救治，後續派鑑識小組勘查採證。

警方指出，因患者陷入昏迷多日，研判此案需進一步調查，向檢方聲請搜索票，再赴診所執行搜索，查扣手機等物及帶回醫院負責人釐清案情，後續報請台北地方檢察署指揮偵辦。

衛生局6日說明，經查此家為法瑞診所於2022年5月19日核准設立，目前2名醫師執業登記（包含吳姓負責醫師）。

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據了解，死者為在車模界小有名號的約30多歲蔡姓女子，蔡女赴此家診所進行舒眠電波療程，被施打俗稱牛奶針的舒眠針後失去生命跡象，經送醫搶救陷入昏迷多日，今天拔管宣告死亡。

檢警將持續調查蔡姓女子死因及相關案情，不排除朝過失致死罪嫌方向偵辦；此外，這家診所的吳姓負責醫師曾因涉違反藥事法遭起訴在案。（編輯：方沛清）1140612