民眾赴醫美打舒眠針陷昏迷 北市衛生局要求說明

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市政府衛生局發布新聞稿表示，媒體報導民眾5月到台北大安區1家醫美診所進行舒眠電波療程，施打舒眠針後陷入昏迷，衛生局今天已前往診所稽查，並持續聯繫負責醫師說明。

北市府警察局大安分局昨天說，有民眾到忠孝東路醫美診所治療時，忽然無呼吸心跳，院方疑涉醫療疏失，6月初前往搜索，查扣手機等並帶回負責人釐清相關案情。

衛生局表示，經查法瑞診所民國111年5月19日經衛生局核准設立，目前2名醫師執業登記（包含吳姓負責醫師 ），已主動聯繫大安分局偵查隊，目前由檢調介入調查，如果需協助調查，衛生局將積極配合辦理。

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衛生局說，昨天起積極聯繫診所及負責醫師，以了解診所運作及醫療過程是否符合醫事法規，但撥診所電話無人接聽，今天上午派員前往現場，現場鐵門拉下未營業，無法進入稽查，將持續聯繫要求說明，同時開立陳述意見通知書張貼於診所門前。

此外，衛生局表示，接獲家屬陳情後，已告知可依醫療事故預防及爭議處理法申請醫療爭議調解，另如果醫師經判刑確定有醫療過失，將依醫師法移付懲戒。（編輯：李明宗）1140606