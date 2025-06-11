醫美診所舒眠針昏迷案 北市罰醫師25萬元送懲戒

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）台北市衛生局今天表示，有民眾日前在大安區某醫美診所施打舒眠針後昏迷，經查診所有未具醫事人員資格者執行醫療等4違規，開罰診所負責醫師25萬元並移付懲戒等。

衛生局發布新聞指出，針對媒體報導民眾於5月25日前往大安區某醫美診所進行舒眠電波療程，在施打舒眠針後陷入昏迷，衛生局在得知案件後即派員前往診所稽查，經過調查，診所計有4項違規情事。

首先，查有未具醫事人員資格者執行醫療業務，違反醫師法第28條規定，依法將移送地檢署偵辦。

其次，此診所負責醫師違反醫師法第28-4條第3款規定，依據台北市政府衛生局處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，予加重裁罰新台幣25萬元。

第三，此案違反醫師法第25條相關規定，依法移付醫師懲戒辦理，並加強列管此診所。

最後，這家診所未依規定製作病歷，違反醫療法第68條規定，將依法裁罰2萬元。

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衛生局指出，接獲家屬陳情後，依醫療事故預防及爭議處理法規定，已提供家屬醫療爭議調解申請書等文件，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地醫療爭議調解會申請調解，獲受理後，將先進行審查，資料齊備後，會在45天內召開調解會議。

另外，衛生局6日說明，經查法瑞診所民國111年5月19日經衛生局核准設立，目前2名醫師執業登記（包含吳姓負責醫師）。（編輯：戴光育）1140611