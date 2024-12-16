醫美涉麻醉項目 衛福部研議納規範

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（中央社記者曾以寧台北16日電）日前1名女子接受電波拉皮，麻醉後不治，醫美麻醉規範受到關注。立法院社福及衛環委員會今天通過臨時提案，要求衛福部針對包含光電等所有醫美涉及麻醉項目，研議納入規範。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告，並備質詢。

會中通過臨時提案，除特管法目前對麻醉資格已有所規範限制的手術，如削骨、全臉部拉皮、抽脂量達1500毫升以上等外，其他光電、醫美或整形手術等醫美涉及麻醉項目，衛福部也應研議納入規範。

民進黨立委林淑芬質詢表示，已有麻醉專科醫師指出，中度鎮靜容易因外界刺激減少或患者個人因素，掉入深度鎮靜，此時若發生呼吸抑制，只有5分鐘可搶救；但醫美診所卻以「舒眠麻醉」話術讓民眾誤以為睡一下就好，甚至同一名醫師執行手術與麻醉，影響手術專注度，也無法落實監測受術者呼吸心跳。

林淑芬表示，目前僅規定部分醫美手術需要麻醉專科醫師執行，但既然已有事件發生，衛福部應該盡快檢討事件風險，包含掌握過去10年內因為醫美麻醉死亡案例、案件數量，及近年做電波拉皮的人數、風險程度等，積極改善亂象，並質疑目前醫美診所數量與麻醉專科醫師數量。

衛福部醫事司長劉越萍表示，目前全台經核准可進行特定手術的醫美診所，共有700多家，領有麻醉專科執照的醫師則有1600多人。

林淑芬指出，全台麻醉專科醫師僅1600人，其中還包含領有執照沒有執業、或是在大型醫院執業的麻醉專科醫師，卻有700多間醫美診所可以執行特定手術，質疑麻醉人手是否足夠；且取得美容醫學品質認證的僅41家、不到1成，若是進行光電或割雙眼皮等相關認證，對麻醉安全也沒有進行稽核。

衛福部長邱泰源對此表示，一定會馬上嚴肅檢討。

依現行法規，醫美手術中，執行削骨、中臉部或全臉部拉皮外科手術，或抽脂量達1500毫升以上等需全身麻醉，應由專任或兼任麻醉科醫師執行麻醉及生命監測。其他輕中度鎮靜麻醉，則得由受過主管機關認證麻醉鎮靜課程的全數訓練的第2名非手術醫師執行。（編輯：管中維）1131216