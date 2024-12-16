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伏地挺身不算霸凌？邱泰源：僅極少數人感到不舒服

2024/12/16 09:45（12/16 10:31 更新）
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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等遭質疑體罰，涉霸凌案調查結果遭質疑。衛福部長邱泰源今天表示，只有極少數人員對此感到不舒服，尊重外部委員的專業與客觀證據。

長照司祝姓司長影片日前被流出，其中要求員工深蹲、伏地挺身等疑為體罰，衛福部次長呂建德日前說這是「鼓勵員工動一動」，遭外界質疑。

立法院衛環委員會今天邀衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告並備質詢，邱泰源列席並在會前接受媒體提問。

邱泰源表示，要看當時狀況，如果是運動時間，大家愉快、自願的做運動，可以理解，但是若違反同仁（意願）、感覺比較不好，就可能需要檢討。

邱泰源說，據了解，多數人都能了解司長當時用意，表達感到不舒服的只有極少數，至於是否重啟調查，僅表示「一定尊重外部委員的專業與客觀證據，絕對秉公處理、依法辦理」。

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至於遭質疑檢舉必須具名，衛福部次長呂建德說明，只要具體指明行為人和具體事證，可以不具名檢舉，都會受理，這次調查是採取這個原則進行，以免造成黑函文化，這也是不樂見的。

衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，呂建德主持調查並在12日公布相關懲處結果，調查8案中有3案成立，都非主管職，事前遭爆料疑霸凌影片、音檔的長照司祝姓司長、主秘兼社保司劉姓司長，霸凌案不成立，分別核予1小過、申誡2次及免兼司長，遭多名立法委員質疑輕放，要求重啟調查。（編輯：李淑華）1131216

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衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德（左）16日在立法院受訪說明，只要具體指明行為人和具體事證，可以不具名檢舉，都會受理，這次調查是採取這個原則進行，以免造成黑函文化，這也是不樂見的。右為衛福部長邱泰源。中央社記者曾以寧攝 113年12月16日
衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，衛福部次長呂建德（左）16日在立法院受訪說明，只要具體指明行為人和具體事證，可以不具名檢舉，都會受理，這次調查是採取這個原則進行，以免造成黑函文化，這也是不樂見的。右為衛福部長邱泰源。中央社記者曾以寧攝 113年12月16日
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