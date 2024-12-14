伏地挺身不算霸凌？衛福部：非體罰 不會重啟調查

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部公布官員涉霸凌案調查結果，其中長照司長要求員工深蹲、伏地挺身等解釋為「鼓勵動一動」遭質疑體罰。衛福部次長呂建德今天澄清，當時員工伏地挺身是在對戰（PK），強調不會重啟調查。

衛生福利部多名官員涉職場霸凌案，呂建德主持調查並在12日公布相關懲處結果，調查8案中有3案成立，都非主管職，事前遭爆料疑霸凌影片、音檔的長照司祝姓司長、主秘兼社保司劉姓司長，霸凌案不成立，分別核予1小過、申誡2次及免兼司長，遭多名立法委員質疑輕放，要求重啟調查。

繼衛福部長邱泰源昨天表態不會重啟調查，呂建德今天下午出席113年績優兒童及少年安置及教養機構及專業人員頒獎典禮後接受媒體聯訪時，再次強調：「我想我們這邊有關於這個調查的部分，目前尊重委員會獨立意見。」

有關長照司祝姓司長影片被流出，要求員工深蹲、伏地挺身等疑為體罰。呂建德日前說是鼓勵員工動一動，今天則稱，流出影片是員工自己陳述平日有健身習慣，祝姓司長建議可以對戰（PK）伏地挺身，因此影片背景有嬉笑加油的聲音，且就那1次，並非外界所指的體罰。

呂建德也說，對於祝姓司長在衛福部健康操時間，要求人員要做特定運動，衛福部認為並不合適，人員想如何運用健康操時間、做何種運動應有自我選擇的權利，要求深蹲涉及管理不當，循流程討論後，予以行政懲處記1小過；訪談過程中有人理解司長用心良苦，也有人員認為會造成壓力，衛福部立場是，不論如何都應尊重人員意見。

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另外，主秘兼社保司劉姓司長涉及要員工「應該先輕生」等不當言詞，免兼司長職、仍擔任主秘，遭質疑輕放。呂建德表示，業務司與其他人員接觸較多，主秘屬幕僚工作，協助部長、次長處理行政作業，故只調整劉姓司長免除司長職位，仍擔任主任秘書。

媒體追問，外界指控勞動部翻版、要求重啟調查，呂建德說，衛福部職場霸凌調查過程非常嚴謹，已訪談近百名人員，也由獨立的外部委員進行審理，力求「公平公正、毋枉毋縱」精神，報告內容會在去識別化之後研擬是否對外公告，將於下週一立法院社福及衛環委員會統一說明，供大眾了解。（編輯：陳政偉）1131214