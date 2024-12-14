勞動部公務員輕生認定遭霸凌 家屬感謝大眾聲援
2024/12/14 16:32（12/14 17:15 更新）
（中央社記者趙敏雅新北14日電）勞動部吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定前北分署長謝宜容管理高度不當，吳員確實遭霸凌。吳姓公務員家屬透過市議員李宇翔發布訊息說，感謝各界聲援，才能揭發真相。
勞動部勞發署北分署11月4日發生公務員輕生案，衍生霸凌疑雲，外界對勞動部調查報告不滿，要求重啟調查。
洪申翰接任勞動部長後擔任調查小組召集人，12月11日公布報告，認定吳員被交辦不可能達成任務，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。
民主進步黨新北市議員李宇翔今天表示，他收到吳姓公務員家屬的訊息，裡面有他們對兒子的思念，及感謝近來社會各界幫忙，讓真相水落石出，依家屬的想法，公布內容向大家感謝。
根據張貼的截圖內容文字，家屬對已故的吳姓公務員說，「祢看到新的調查報告了嗎？」談及兒子的委屈，滿是心疼與不捨，直說傷痛的心難以平復。
家屬表示，感謝兒子的同事們願意挺身而出，及素昧平生的社會大眾不斷關注和聲援，「才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕」。
家屬最後也對吳姓公務員說，「爸爸媽媽會照顧好自己，祢在天上也要照顧好自己，保佑大家平安。不論相隔多遠，我們一家人的心永遠緊緊相連」。（編輯：方沛清）1131214
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