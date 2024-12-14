本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

勞動部公務員輕生認定遭霸凌 家屬感謝大眾聲援

2024/12/14 16:32（12/14 17:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北14日電）勞動部吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定前北分署長謝宜容管理高度不當，吳員確實遭霸凌。吳姓公務員家屬透過市議員李宇翔發布訊息說，感謝各界聲援，才能揭發真相。

勞動部勞發署北分署11月4日發生公務員輕生案，衍生霸凌疑雲，外界對勞動部調查報告不滿，要求重啟調查。

洪申翰接任勞動部長後擔任調查小組召集人，12月11日公布報告，認定吳員被交辦不可能達成任務，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

民主進步黨新北市議員李宇翔今天表示，他收到吳姓公務員家屬的訊息，裡面有他們對兒子的思念，及感謝近來社會各界幫忙，讓真相水落石出，依家屬的想法，公布內容向大家感謝。

根據張貼的截圖內容文字，家屬對已故的吳姓公務員說，「祢看到新的調查報告了嗎？」談及兒子的委屈，滿是心疼與不捨，直說傷痛的心難以平復。

新北市議員李宇翔收到吳姓公務員家屬的訊息。（圖取自facebook.com/eliotyliii）
新北市議員李宇翔收到吳姓公務員家屬的訊息。（圖取自facebook.com/eliotyliii）

家屬表示，感謝兒子的同事們願意挺身而出，及素昧平生的社會大眾不斷關注和聲援，「才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕」。

家屬最後也對吳姓公務員說，「爸爸媽媽會照顧好自己，祢在天上也要照顧好自己，保佑大家平安。不論相隔多遠，我們一家人的心永遠緊緊相連」。（編輯：方沛清）1131214

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#民主進步黨
#新北市
#李宇翔
#洪申翰
#勞動部長
#衛福部
#霸凌
#吳員
#謝宜容
#勞動部勞發署北分署
延伸閱讀
行政院霸凌通報平台上線採具名申訴 權責單位須3天內回報受理情形勞動部公務員輕生重啟調查認定遭霸凌 洪申翰：謝宜容管理模式高度不當勞動部：謝宜容管理不當 辱罵咆哮人員還要求走廊跑步謝宜容涉貪污圖利廠商得標 新北地院裁定收押禁見
李宇翔
新莊分局偵查隊小隊長控遭霸凌 侯友宜：秉公處理謝宜容拍影片致歉 李宇翔：別閃躲盡快接受調查
謝宜容
藍提案成立公務員霸凌調查委員會 交付朝野協商立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：