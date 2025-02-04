謝宜容涉貪羈押期將滿 新北檢研議是否聲請延押

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（中央社記者趙敏雅新北4日電）勞發署北分署前分署長謝宜容因涉貪污案，去年12月遭新北檢聲押獲准。謝宜容2個月羈押期限將至，檢方已在研議是否聲請延押，近日將做出決定。

去年12月10日檢調兵分22路搜索，約談謝宜容等23人，檢方指出，謝宜容等人辦理勞發署北分署辦公空間整修工程、視覺設計標案時，對林姓被告負責的某公司為差別待遇。

檢方表示，林姓被告透過該公司「量身打造」符合謝宜容個人偏好風格的辦公空間。另外，謝宜容涉以就業保險基金及就業安定基金經費，採購禮品後，將禮品挪用為與公務無關的私人公關送禮用途。

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檢察官認定，謝宜容涉犯貪污治罪條例之侵佔公有財物、圖利及政府採購法之以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，去年12月11日向法院聲請羈押禁見獲准。

根據刑事訴訟法規定，被告羈押期限屆滿前5天，檢方可聲請延長羈押。謝宜容羈押期限到2月10日，檢方為釐清案情，正評估是否聲請延押2個月。（編輯：林恕暉）1140204