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勞發署前北分署長謝宜容涉貪延押2個月 禁止接見通信

2025/2/7 11:06（2/7 11:20 更新）
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勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容（中）涉貪，去年12月遭檢調移送。（中央社檔案照片）
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容（中）涉貪，去年12月遭檢調移送。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北7日電）勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案，去年12月遭新北檢聲押獲准。因羈押期限將至，檢方聲請延押，新北地方法院今天裁定延押2個月，禁止接見通信。

去年12月10日檢調搜索約談謝宜容等23人，新北地方檢察署指出，謝宜容等人辦理勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦公空間整修工程、視覺設計標案時，對林姓被告負責的某公司差別待遇。林姓被告投標時，邀其他廠商圍標或借用他人名義投標，以圖利該公司得標。

檢方表示，林姓被告透過該公司「量身打造」符合謝宜容個人偏好風格的辦公空間。另外，謝宜容涉以就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後，將禮品挪用為與公務無關的私人公關送禮用途。

檢方認定，謝宜容涉犯貪污治罪條例侵占公有財物、圖利及政府採購法以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，去年12月11日向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。

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謝宜容羈押期限到今年2月10日，新北地檢署4日表示，有事實足認謝宜容有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地方法院聲請延押2個月。

新北地院表示，經法官訊問後，認定原羈押原因及必要性仍存在，裁定謝宜容自2月11日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。（編輯：唐聲揚）1140207

#貪污
#勞發署
#謝宜容
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