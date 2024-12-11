謝宜容涉貪污圖利廠商得標 新北地院裁定收押禁見

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北11日電）勞發署北分署前分署長謝宜容因涉貪污案遭新北檢聲押。新北地院今天表示，謝宜容因涉及圖利罪、意圖影響採購結果或獲取不當利益犯罪重大，有逃亡之虞，裁定收押禁見。

新北地檢署下午發布新聞表示，檢肅黑金專組檢察官陳柏文、黃佳彥偵辦勞動部勞發署前分署長謝宜容圖利廠商得標案件，指揮法務部調查局新北市調查處，於10日至新北市新莊區、三重區、五股區辦公處所、公司處所、住居所等22處執行搜索。

檢方說，專案小組查扣手機、電腦、存摺等物，並帶回劉姓被告等23人調查。

檢方指出，被告謝宜容等人辦理勞發署北分署辦公空間整修工程、視覺設計標案時，對林姓被告負責的某公司為差別待遇。林姓被告並於投標時，邀其他廠商圍標或借用他人名義投標，以圖利該公司得標。

檢方表示，林姓被告透過該公司「量身打造」符合謝宜容個人偏好風格之辦公空間。另外，被告以就業保險基金及就業安定基金經費，採購禮品後，將禮品挪用為與公務無關的私人公關送禮用途。

檢察官訊問後，以被告謝宜容涉犯貪污治罪條例之侵佔公有財物、圖利及政府採購法之以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，林姓被告等12人分別以新台幣3萬元至18萬元不等金額交保。

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新北地院下午3時召開羈押庭，法院說，經訊問被告後，參酌檢察官所提出事證，認為被告謝宜容涉犯貪污治罪條例對主管（監督）事務圖利罪等、意圖得利，抑留不發職務上應發之財物罪、意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義投標罪等罪嫌。

法院說，謝宜容犯罪嫌疑重大，並有逃亡、勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，並禁止接見通信。（編輯：林恕暉）1131211