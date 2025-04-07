謝宜容涉貪污洩密遭起訴 4/8移審新北地院

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉圖利特定廠商、另侵占禮盒，新北檢依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。在押的謝宜容預計明天移審新北地院。

謝宜容目前羈押禁見，涉嫌洩密、圖利等遭起訴部分，預計8日移由新北地方法院審理。至於攸關謝宜容是否繼續羈押的移審庭，新北地院今天表示，將待分案、閱卷後才能決定召開時間。

另方面，謝宜容涉職場霸凌，遭告發涉犯過失致死罪，檢方表示，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。

新北地方檢察署2日發布新聞稿指出，檢察官共起訴謝宜容等7人，包括劉姓、簡姓、郭姓3名北分署人員依洩密、圖利等罪起訴。經營實際承作廠商的林姓兄弟、出借投標資格的徐姓業者，則依違反政府採購法等罪嫌起訴。

新聞稿指出，謝宜容時任勞發署北分署長，指示秘書室劉姓、簡姓人員，於民國112年間新莊本部整修工程採購案公告前，多次與林姓被告的公司開會討論標案內容。

謝宜容等人為使整修工程於112年底前完成，及避免採購金額逾新台幣150萬元，須加入外部評選委員變數，採納林姓兄弟提出的工程範圍變更方案，部分工程從新莊本部整修工程採購案拆出，簡姓人員參考該公司提供的資料製作標案文件，猶如量身訂作採購案。

檢方指出，林姓被告的公司不具新莊本部整修工程採購案投標資格，因此向徐姓廠商借牌投標，因而獲得25萬餘元不法利益。

另外，檢調查出，謝宜容將去年所有對外活動、宣傳品的形象識別與主視覺設計採購案，交由林姓被告的公司承作，指派北分署郭姓人員與林姓業者討論標案相關內容，甚至參考該公司提供的資料製作標案文件，圖利該公司17萬餘元不法利益。

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檢調還查出，謝宜容將「就業安定基金」或「就業保險基金」預算購入，共價值2萬901元的三節禮盒12盒侵占入己，供已私用。

檢方審酌，謝宜容身為北分署分署長，為使特定廠商承作採購案，違法命部屬作為聯繫窗口，於採購案尚未成形前，與廠商密切聯繫協調，猶如為廠商量身訂作採購案，而違法洩密、圖利特定廠商，造成參與投標廠商受不公平對待，並損及國家機關、全體公務員形象，考量謝宜容坦承犯行並繳回犯罪所得，建請量處適當之刑。（編輯：方沛清）1140407

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