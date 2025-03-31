逾7千萬就安基金未符用途 勞部爭取公務預算歸墊

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）審計部認定勞動部有新台幣7224萬元就安基金使用上屬公務預算支用，應減列收回。勞動部今天表示，尊重審計部意見，未來將據以向行政院爭取編列115年度公務預算歸墊就安基金。

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議。

審計部日前正式函覆勞動部認定，勞動部及所屬機關運用就業安定基金，辦理包含勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等共25項支出，與就業安定基金支出用途規定關聯性不高，應予減列收回，因此修正就業安定基金113年度決算7224萬6254元。

對於審計部函覆，勞動部次長陳明仁今天接受媒體聯訪指出，尊重審計部意見，已依照審計部意見同意修正113年年度決算7224萬6254元，後續會依據此向行政院爭取編列115年度公務預算並歸墊就安基金。

陳明仁也說，審計單位其實還有另一方式是剔除預算，相關人員若有違法、營私舞弊或挪作私用，這部分就屬於非法使用，依照審計法規會列為剔除，勞動部也會依照規定必須要去追究相關人員的財務責任。

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陳明仁說，因審計部一開始就已對外說明，這部分已經移送檢調且在調查當中，所以勞動部後續會配合檢調調查作為，若後續有相關人士明確有挪作私用或營私舞弊等，就會依法予以追回。

因應此事，陳明仁也說，勞動部針對就安基金運用有深刻檢討，包含規劃修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」與訂定基金預算支用原則，明確規範促進國民就業等3大法定用途範圍及就業安定基金預算支用內容等。（編輯：管中維）1140331