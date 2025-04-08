謝宜容涉貪認罪100萬交保 限制住居戴電子腳鐐

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（中央社記者趙敏雅新北8日電）勞發署北分署前分署長謝宜容涉貪污案，新北檢上週依貪污治罪條例圖利等罪嫌起訴，今天移審新北地院。新北院下午裁定謝宜容新台幣100萬元交保，須戴電子腳鐐，限制出境、出海及住居。

謝宜容於民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，涉嫌於2件採購案中洩密、圖利廠商，另侵占價值2萬餘元禮盒，新北地檢署上週依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。謝宜容在偵查中坦承犯行並繳回犯罪所得。

另，謝宜容涉職場霸凌，遭告發涉犯過失致死罪，檢方表示，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。（編輯：林恕暉）1140408

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