謝宜容涉貪移審庭哽咽認罪 100萬交保須戴電子腳鐐

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（中央社記者趙敏雅新北8日電）勞發署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，新北地院今天召開移審庭，謝宜容哽咽認罪，地院裁定100萬元交保，限制出境出海、須戴電子腳鐐之科技設備監控8月，以及限制住居。

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容於民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，涉嫌於2件採購案中洩密、圖利特定廠商，使廠商先後獲得新台幣25萬餘元、17萬餘元不法利益。另外，謝宜容涉侵占價值2萬餘元禮盒，新北地檢署上週依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

在押的謝宜容今天移審新北地方法院，下午新北地院召開移審庭，謝宜容從開庭就不斷啜泣。面對法官詢問，謝宜容哽咽表示：「我認罪。」

謝宜容的辯護人說，經過偵查終結並起訴，犯罪事實明確，謝宜容都認罪且願意配合調查，已無羈押必要，請求交保。

檢察官表示，謝宜容涉犯5年以上重罪，子女在國外求學居住，以其背景、財力及人脈，仍有偷渡至國外等非法潛逃之高度可能，且審酌日前鍾文智棄保潛逃，請求重保加上電子設備監控。

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謝宜容的辯護人指出，謝宜容強大意願配合法院審理，另外，子女即便在國外，也無能力協助謝宜容安置，參考其他被告犯罪所得，盼能以新台幣30萬元交保。對此，檢察官說，重保是防止被告逃亡，和犯罪所得無關。

審判長諭知，謝宜容對犯罪坦承，本案經偵查終結，並有起訴書所載證據，足認謝宜容涉犯洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利罪嫌，犯罪嫌疑重大，考量謝宜容坦承犯行，羈押理由不存在，審酌羈押對於人權侵害，裁定100萬元交保，並限制出境、出海、遵守、接受電子腳鐐之科技設備監控8月，以及限制住居。（編輯：李錫璋）1140408