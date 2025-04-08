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涉貪交保現身 謝宜容低頭泣：對不起大家、家屬

2025/4/8 19:44（4/8 20:08 更新）
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前勞發署北分署分署長謝宜容（左）涉貪遭起訴，新北地方法院8日裁定謝宜容以新台幣100萬元交保。謝宜容傍晚步出法院時哽咽表示，「我對不起大家，對不起家屬。」中央社記者趙敏雅攝 114年4月8日
前勞發署北分署分署長謝宜容（左）涉貪遭起訴，新北地方法院8日裁定謝宜容以新台幣100萬元交保。謝宜容傍晚步出法院時哽咽表示，「我對不起大家，對不起家屬。」中央社記者趙敏雅攝 114年4月8日
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（中央社記者趙敏雅新北8日電）勞發署北分署前分署長謝宜容涉貪起訴，新北地院今天裁定100萬元交保，須戴電子腳鐐。檢方表示，尊重裁定。她傍晚步出法院後低頭哭泣說，「對不起大家，對不起家屬。」

謝宜容於民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，涉嫌於2件採購案中洩密、圖利特定廠商，使廠商先後獲得新台幣25萬餘元、17萬餘元不法利益，謝宜容另涉侵占價值2萬餘元禮盒，新北地檢署上週依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

對於謝宜容涉職場霸凌遭告發涉犯過失致死罪，檢方指出，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。

在押的謝宜容今天移審新北地方法院，下午新北地院召開移審庭。審判長諭知，謝宜容涉犯洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利罪嫌，犯罪嫌疑重大，但考量謝宜容坦承犯行，且已繳回犯罪所得，羈押理由不存在，裁定100萬元交保，並限制出境、出海、遵守、接受電子腳鐐科技設備監控8月，以及限制住居。

謝宜容於晚間5時43分許辦保完成，在律師陪同下步出新北地院。她低頭表示，「我深切地檢討」。

她的委任律師補充說明指出，今天移審庭是針對貪污部分，但謝宜容對於先前發生的不幸事件，感到非常遺憾。

媒體提問，是否有話想對輕生公務員的家屬說明。對此，謝宜容哽咽地表示，「我對不起大家，對不起家屬，謝謝大家。」

記者追問，是否之後會去上香。謝宜容的委任律師回答，之後會尋求方式與家屬聯繫，尊重家屬意願。

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針對新北地院今天裁定謝宜容100萬元交保，新北地方檢察署指出，尊重法院裁定。

另外，謝宜容的律師轉述，謝宜容針對交保條件「欣然接受」，預計不會提出抗告。（編輯：戴光育）1140408

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前勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容（戴帽者）涉貪案8日移審新北地方法院，下午裁定謝宜容以新台幣100萬元交保、配戴電子腳鐐，並限制出境、出海及住居。圖為謝宜容完成交保後步出法院。中央社記者趙敏雅攝 114年4月8日
前勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容（戴帽者）涉貪案8日移審新北地方法院，下午裁定謝宜容以新台幣100萬元交保、配戴電子腳鐐，並限制出境、出海及住居。圖為謝宜容完成交保後步出法院。中央社記者趙敏雅攝 114年4月8日
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謝宜容
謝宜容涉貪移審庭哽咽認罪 100萬交保須戴電子腳鐐謝宜容涉貪污洩密遭起訴 4/8移審新北地院
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