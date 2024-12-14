衛福部擬新版兒少替代性照顧政策 納心理資源

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）台灣每年約3000多名兒少進入安置機構，衛生福利部今天表示，正研擬新版兒少替代性照顧政策5年計畫，未來規劃納入心理諮商資源，助安置兒少處理身心症狀，預計明年提出。

並非每個孩子都能好好長大，部分由於受虐、家庭發生重大變故等因素，不得不送到安置機構，來自布農族的田阿妹原本在花蓮縣私立善牧中心擔任行政職，聽到安置缺人力，她憑著一股不知道哪來的勇氣，毅然投身安置服務30多年。

田阿妹也曾難過付出沒讓孩子有所改變，這時她總會拿出上帝的話語來自我打氣，相信「上帝會好好照顧孩子長大」，看著自己照顧過的孩子迎向幸福是最大欣慰。讓她印象深刻個案之一，是個來自破碎家庭的女孩，非常渴求母愛，每次看到她都會張開手討「抱抱」，田阿妹一定給予回應，盼藉著這個小小動作讓女孩感受到溫暖。

衛福部今天舉行「113年績優兒童及少年安置及教養機構及專業人員頒獎典禮」，表揚績優兒少安置機構有優等11家及甲等36家，以及績優專業人員44人，田阿妹是其中1個。她特地穿著族服遠從花蓮而來領獎，感謝每1名陪著她走過這段旅程的孩子與夥伴。

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長期在社福界工作的民主進步黨立法委員林月琴致詞指出，平均一年約有3600名兒少進入安置機構，兒童權利公約（CRC）國際審查委員分別在2017年、2022年希望台灣能去機構化、提出短中長期計劃等建議，然而台灣寄養家庭逐年衰退，儘管這幾年政府推動類家庭、親屬寄養等替代性服務，確實讓安置量下降，但安置機構沒有辦法完全去除，她認為應考慮提高相關補助費用，導入專業人力如心理治療、職能治療，加強自立生活方案。

衛福部次長呂建德會後接受媒體聯訪說明，最終希望孩子回到家庭，這個過程中需要許多配套，除了現行的生活輔導員、社會工作員等，重點還有心理輔導這塊，目前衛福部正邀請專家學者，將著手規劃新版兒少替代性照顧政策5年計畫，研擬納入心理諮商資源，幫助安置兒少處理身心問題，同時希望能提升地方政府服務量能，預計明年提出，確切時間待討論。（編輯：李亨山）1131214