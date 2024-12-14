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台南市政府一級主管遭投訴霸凌 調查屬實將調職

2024/12/14 11:21（12/14 11:50 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張榮祥台南14日電）公部門職場霸凌風波延燒，台南市政府今天證實，1名一級主管涉及言語霸凌遭投訴，調查屬實，霸凌成立，將調職中部。

市府今天告訴中央社記者，這名主管因涉及言語霸凌遭投訴，調查小組依相關具體事證完成調查。市府依法定程序，公正客觀調查職場霸凌案，也保護檢舉人，且避免無限上綱，並尊重被投訴者行政救濟權益。

市府人員透露，這名主管言語霸凌有特定對象，當事人向中央投訴後，再轉市府接手調查屬實，日前決定將調職中部，但這名主管也已提出申訴。

市府人員說，這起霸凌投訴案發生於前勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容案之前，市府依法定程序完成充分調查才作出霸凌成立的決定。

市府陸續發生霸凌投訴案，先前已有前市警局刑警大隊長張文源、衛生局某科長，2案都是調查霸凌不成立，但調整職務。（編輯：謝雅竹）1131214

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