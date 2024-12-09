台南衛生局科長職場霸凌不成立 溝通不良職務將調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市府衛生局某科長遭投訴涉職場霸凌，經衛生局調查小組調查及審議程序，決議認定職場霸凌不成立，但當事人領導統御待改善，且長期工作負擔沉重，將予調整職務。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，有關媒體報導衛生局科長疑似霸凌案，經外聘專家學者委員逾1/2的職場霸凌調查小組調查後，並經衛生局安全及衛生防護小組審議，決議依調查報告結果認定不構成職場霸凌要件，職場霸凌不成立；此案實緣於溝通不良，以及主管領導統御有待改善。

衛生局表示，考量近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及登革熱疫情嚴竣，這名主管長期工作負擔沉重，後續將予調整職務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局指出，為保障衛生局員工執行職務安全，建構健康友善、免受霸凌侵犯職場環境，後續將加強宣導台南市政府職場霸凌防治相關規定，辦理主管領導統御輔導課程，並提供輔導措施或員工協助方案。

此案起於有匿名者4日在Dcard發文指控「全糖市」（指台南）衛生局某科長惡名昭彰，有嚴重情緒控管問題，摔東西、甩電話、咆哮，幾乎天天上演，科務會議羞辱同仁，也是家常便飯；衛生局接獲投訴後啟動相關調查機制，今天公布調查結果。（編輯：陳仁華）1131209