2女隆乳後腎衰竭控醫療疏失 醫美診所盼司法釐清

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中2名陳小姐到台北一家醫美診所進行隆乳手術，術後出現嘔吐、黑尿、水腫等不適症狀，就醫發現急性腎衰竭，質疑麻醉藥有問題而提告；醫美診所回應，未更換過麻藥，盼司法釐清。

2名陳小姐今天在律師、家人陪同下召開記者會，2人控訴，6月間相偕到台北一家醫美診所接受隆乳手術，術後醒來都出現嘔吐、黑尿、嚴重水腫等不適症狀，術後不到1週就醫掛急診，檢查發現「急性腎衰竭」，住院接受1個月洗腎治療。

陳小姐表示，醫師懷疑不排除因麻醉藥導致腎衰竭，治療後，她的腎功能無法完全回復，現除定期服藥追蹤外，還瘋狂掉髮、全身搔癢、緊繃；另名陳小姐全身發癢，貧血嚴重，治療期間發現懷孕，憂心療程會影響小孩，身心俱疲，2人工作、生活也因此受影響。

2人委任律師則說，期間醫美診所有探視、談和解，未料後來態度180度大改變，已提告業務過失傷害，呼籲醫美診所應注重消費者權益，如真有醫療疏失應負起責任，還消費者公道。

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醫美診所也出面召開記者會說明，手術由專業醫師、麻醉師等醫護人員進行，全程都沒有換麻藥，顧客反應不適後，全程都有聯繫，後續因顧客律師阻止和顧客溝通，目前已進入司法程序。

診所提到，目前相關事項都由檢調與醫療相關單位鑑定，尊重顧客有自己主張，盼司法單位協助確認，診所多年來為了顧客的美麗與健康努力，不希望因此導致診所名譽受損。（編輯：陳仁華）1131212