醫美舒眠由麻醉專科醫執行？衛福部允優化規範

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）1名婦人近日在某醫美診所手術麻醉後不治，麻醉醫師呼籲，所有類型醫美麻醉，如舒眠等都應由麻醉專科醫師執行。衛福部長邱泰源今天承諾，隨時可舉行專家會議，進一步優化規範。

根據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規範，全身麻醉及深度鎮靜應由麻醉專科醫師執行；輕中度鎮靜得由第2名非手術醫師執行，醫師須受過主管機關認證麻醉鎮靜課程全數訓練。麻醉專科醫師蘇百川今天向媒體表示，市面上主張的舒眠麻醉大概都是深度鎮靜。

蘇百川解釋，現實上只要使用俗稱「牛奶針」的丙泊酚（Propofol）就應找麻醉專科醫師。中度鎮靜容易因外界刺激減少或病患因素，瞬間掉到深度鎮靜，病患在深度鎮靜時，若發生呼吸道阻塞，只有5分鐘可處理，站在維護病患安全的立場，所有麻醉都應由麻醉專科醫師執行。

高雄長庚醫院麻醉部教授級主治醫師吳紹群也提到，醫美打電波清醒可講話，稱為「中度鎮靜」，打電波完全睡著，是「深度鎮靜」。深度鎮靜其實是最危險的一種麻醉方式，非常容易呼吸抑制或心血管中樞抑制，只有具專業度的麻醉專科醫師在一旁監測，才能確保病人安全。

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邱泰源出席衛福部社救司第2屆績優社政人員頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問到醫美鎮靜麻醉是否強制由麻醉專科醫執行，他一開始先表達遺憾，並強調病人安全與醫療品質為長期努力的重點。他說，目前特管辦法已有明確規範要求較大型的醫美手術須由麻醉專科醫師執行。

邱泰源表示，若專科醫學會有建議，隨時可以舉行討論會議，進一步優化醫美麻醉規範，未來將加強醫美手術與麻醉品質，以避免類似事件發生。針對此次事件，衛福部尊重司法調查結果，台北市衛生局同時啟動行政稽查，檢視是否違法。（編輯：管中維）1131209