以色列對伊朗發動攻擊 亞股重挫油價黃金漲

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（中央社東京13日綜合外電報導）亞洲股市今天早盤重挫，主要受到美股期貨賣壓影響；同時，以色列對伊朗發動軍事攻擊後，油價飆升，投資人紛紛買進黃金避險。

路透社報導，以色列的攻擊增加中東緊張局勢升溫的風險，而中東為主要產油地區，事發之際正逢美國總統川普調整貿易政策，對全球經濟與金融市場造成更大壓力。

市場迅速出現反應，截至格林威治時間零時55分（台灣時間早上8時55分），美國標普E-mini期貨下跌1.5%，那斯達克期貨挫跌1.7%。

日本日經指數下跌1.4%，韓國KOSPI指數下挫1.2%。

布倫特原油價格大漲逾6%，每桶報73.56美元；金價上漲1%，每盎司約3419美元。

以色列對伊朗核計畫發動所謂「先發制人的攻擊」後，因預期將遭到伊朗的飛彈和無人機報復，已宣布進入緊急狀態。

伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）表示，今天清晨，伊朗首都德黑蘭東北方傳出爆炸聲。

兩名匿名的美國官員表示，以色列已開始對伊朗發動攻擊，美方並未提供協助或參與行動。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普正召開內閣會議。

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加拿大多倫多Corpay首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）表示：「隨著伊朗遭攻擊的消息傳開，投資人急忙尋求避險。」

「但攻擊的規模與嚴重程度等細節仍然不多，迄今為止市場反應也相對有限。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140613