柏霖宣布台北台中開唱 MV邀陳意涵演出秀好交情
2025/6/12 17:09（6/12 17:21 更新）
（中央社記者陳怡璇台北12日電）歌手柏霖新專輯「允許萬物破碎」明天將數位上架，並宣布在台北Legacy及台中Legacy舉辦演唱會，17日開始售票；MV則邀好友陳意涵演出，展現兩人好交情。
唱片公司今天透過新聞稿分享，柏霖入圍第36屆金曲獎最佳華語男歌手作品「允許萬物破碎」 明天完整數位上架，13首收錄曲是從他過去2年、50多首創作Demo中精挑細選。
主打歌「足夠的失落」邀請演員陳意涵演出，陳意涵與柏霖是舊識，在柏霖還是舞者期間，陳意涵曾去他擔任舞者的舞團學舞而認識。
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柏霖回到台灣以創作歌手身分再出發，陳意涵笑說：「在電視上看到柏霖，我嚇了一跳，這不就是我小時候認識的柏霖嗎？他現在很厲害，他現在唱歌很好聽，我就很激動。」
柏霖也宣布要舉辦個人演唱會好消息，8月16日及23日，分別在台北Legacy及台中Legacy舉辦「允許萬物破碎」專場，是睽違1年多後再次舉辦個唱，目前正在苦思歌單。（編輯：張雅淨）1140612
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