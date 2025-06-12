林安可雙響砲掃7打點 獅隊點亮上半季封王M10

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職今天在台南棒球場賽事，統一獅林安可演出單場雙響砲，單場狂掃7分打點，助獅隊12比4擊退台鋼雄鷹，奪下6連勝；另一場樂天桃猿落敗，獅隊點亮上半季封王魔術數字10。

雄鷹在3局上率先攻下1分，不過3局下獅隊的林佳緯、陳鏞基敲出安打，得1分追平後，林安可再從江承諺手中轟出2分砲超前；雄鷹在4局上靠著紀慶然、林家鋐、王博玄接連敲安打，得2分，戰成3比3平手。

不過，獅隊5局下再有攻勢，雄鷹守備接連發生2次失誤後，陳鏞基擊出安打送回超前分，林安可再敲二壘安打，帶有2分打點；6局下林子豪敲出1打點安打後，林安可再從黃群手中轟出3分砲，本季第10轟出爐，生涯累積99轟。

8局下獅隊滿壘時，潘傑楷敲出2打點安打，終場獅隊就以12比4擊退雄鷹，猛奪6連勝，率先拿下本季第30勝，獅隊點亮上半季封王魔術數字10。林安可此戰5打數演出3安猛打賞，包含2發全壘打，包辦7打點追平個人單場紀錄，獲選為單場MVP。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用95球投5.1局，被敲出8支安打，投1次保送、3次三振，失掉3分，奪下本季第5勝。

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另一場在洲際棒球場的賽事，中信兄弟的高宇杰在3局下從本季初登板的曾仁和手中轟出陽春砲；兄弟在5局下、6局下都各攻下1分，7局下高宇杰再敲1打點二壘安打，終場兄弟就以4比1擊退樂天桃猿，讓桃猿吞下3連敗。

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）用98球主投6局，僅被擊出2支安打，投1次保送、6次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下本季第7勝。（編輯：陳仁華）1140612