南優鉉客語問好 盼與2韓星體驗台灣山林之美

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（中央社記者王心妤台北12日電）客台「細細山路私密達」今天邀韓星金荷娜、李濬榮、南優鉉，跟肌肉山山拍實境秀造訪古道「樟之細路」並出席記者會。南優鉉客語問好盼造訪台灣山林，對這次挑戰信心十足。

客家電視台長向盛言今天表示，「客家」的客指客人、家指家庭，「我們總是希望客人，也就是你們、賓至如歸，接下來請盡情享受在台灣這段期間，接受客家的款待。」

此次節目嘉賓除了邀請韓星，還有「台灣代表」彭小刀。彭小刀表示，期待跟韓國藝人合作，也特別推薦客家美食「粄條」給其他嘉賓。

南優鉉今天以客語「大家好」開頭，並說以前來台都是在市區開唱，很期待這次能造訪台灣山林，因為平時就有運動習慣，天天都跑8至10公里，對於走古道有十足信心。

金荷娜今天表示，雖然之前因為其他拍攝來過台灣，但當時拍攝時間很短，很開心這次能夠再來，因為很喜歡珍珠奶茶跟牛肉麵，一落地就有工作人員準備好，讓她相當開心。金荷娜笑問，因為擔心體力比其他嘉賓差，若爬不動的話，不知道哪名嘉賓能背她；一旁的彭小刀馬上舉手高喊：「我可以。」

李濬榮表示，雖然從機場到記者會現場，一路都下著雨，但風景仍然很美。他自稱喜歡挑戰新事物，很期待透過這節目豐富個人生活，因為私下愛畫畫，希望能把台灣山林美景畫下來。

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訂閱數近百萬的YouTuber肌肉山山期待能當韓國嘉賓跟台灣嘉賓，還有表演者跟觀眾之間的橋樑，若只能帶3件事物上山，他除了想帶翻譯機做好橋樑的角色，也想帶新婚老婆的照片，還有戶外必備的防蚊液保護好所有嘉賓。

記者會最後，客家電視台贈送給每名嘉賓一支登山杖，象徵即將啟程，而嘉賓們也要在路上互相扶持並共同前行。（編輯：李亨山）1140612